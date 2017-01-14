Tunceli Valisi Osman Kaymak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.



Tunceli'de bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Kaymak, gazetecilik mesleğinin zor bir meslek olduğunu söyledi.



Tunceli'de görev yapan gazetecilerin büyük zorluklar içinde özveriyle görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:



"Tunceli'de bizler de kamu görevlileri olarak vatandaşımıza zor şartlar altında hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri götürürken gazetecilerimiz yanımızda yatırımlara tanıklık etti. Daha güzel hizmetleri hak ediyor bu şehir ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de destekleriyle temennimiz şehrimiz her açında hak ettiği noktaya ulaşır. Biliyorsunuz 10 Ocak hem Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü olarak kutlanıyor. Gazetecilerimizin, idarecilerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar ve sağlık mutluluk diliyorum."



Vali Kaymak, gazetecilerle kent genelinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.



Etkinliğe, Tunceli Belediye Başkan Vekilliğine atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve gazeteciler katıldı.