Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.



DSİ sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Vali Memiş, hem yerel basının hem de bütün ülkedeki medyanın, yasama, yürütme ve yargı kadar büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.



Basının önemine dikkat çeken Vali Memiş, "Bunu biz 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık ve gördük. O kaotik ortamda adeta saniyelerin önemli olduğu dakikalarda medyanın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere hitap etmesini sağlaması adeta darbenin seyrini değiştirdi." dedi.



Terör örgütleriyle mücadele



Ayrıca terör örgütlerine Gümüşhane'de göz açtırmadıklarına dikkati çeken Vali Memiş, şunları söyledi:



"Az sayıda PKK terör örgütünün Karadeniz açılım grubu dediğimiz unsurlar zaman zaman bizim mülki hudutlarımızda görülmekte ancak 2016 yılı içerisinde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleriyle her hafta arazideydiler.



Göz açtırmadık. Çok az sayıda terörist varlığından haberdarız. Sürekli hareket halindeler. Etkisiz hale getirmek için çaba sarf ettik. Mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve devam edecek. Sürekli arazide olacağız."



Gümüşhane'de yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Vali Memiş, 2016 yılında toplam bin 339 projeye 698 milyon lira harcandığını söyledi.



Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Jandarma Komutanı Cezayir Danışan, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, kurum müdürleri ile kentteki basın mensupları katıldı.