Muş Valisi Seddar Yavuz, medyanın doğru haber vermesinin ve tarafsız olmasının kıymet taşıdığını bildirdi.



Muş Gazeteciler Cemiyetinin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki bir restoranda düzenlediği programda konuşan Vali Yavuz, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinin çağın en önemli hususlarından biri olduğunu söyledi.



Dünyanın küreselleştiğini ve bunun sonucunda tekelleşmenin ortaya çıktığını anlatan Yavuz, "Dolayısıyla izlediğimiz haberlerin çoğunun aslında küresel güçlerin amaçlarına hizmet ettiğini, algı operasyonları oluşturduğunu ve bizim zihnimizde geri dönülmez işgallere neden olduğunu hepimiz bilmeliyiz." dedi.



"Küresel güçler, dikkat ederseniz demokrasi, özgürlük, insan hakları ve barış kavramlarını o kadar çok sık kullanıyorlar ki" diyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:



"Esasında bir haber duyduğumuzda bunu araştırmamız gerekiyor. Biz her duyduğumuza inanıyoruz, her duyduğumuzu doğru kabul ediyoruz. Medyanın doğru haber vermesi, tarafsız olması çok kıymetli. O açıdan, hele hele bizim gibi büyük bir medeniyete sahip, büyük işler başarmış, bugün yeniden diriliş, yeniden bir ayağa kalkma aşamasında olan bir milletin medya konusunu, haber konusunu aslında daha stratejik bir alan olarak görmesi gerekiyor."



Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ise gazetecilerin daha özgürce faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini dile getirdi.



Programa, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurum müdürleri katıldı.