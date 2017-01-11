Bodrum Belediye Başkanlığınca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazeteciler onuruna yemek düzenlendi.



İlçedeki bir otelde düzenlenen yemeğe, Muğla ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler katıldı.



Etkinliğe ev sahipliği yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Çalışan, emek sarf eden bütün camianın gününü kutluyorum. Zaman zaman eleştiriliyorsunuz. İyi yazınca kahraman oluyorsunuz. Önemli olan yazdıklarınız arkasında dimdik duruyorsanız bırakın eleştirsinler. Mesleğinize saygılı olduğunuz müddetçe inanın bir gün hep alkışlanacaksınız. Asla doğru yoldan ödün vermeyin." diye konuştu.



Yemekte Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından Bodrum'da görev yapan gazetecilerden meslekte 45 yılını dolduran Güngör Dalay'a ve 40 yılı geride bırakan Zeki Özkeskin'e plaket verildi.