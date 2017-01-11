Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.



Akgül, bölgede görev yapan gazetecilerle yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Gazeteciliğin zor ve önemli bir meslek olduğunu dile getiren Akgül, özellikle sahada çalışan gazetecilerin gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştıklarını belirtti.



Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Tak ise Halil Akgül'e teşekkür ederek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.