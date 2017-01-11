Elazığ'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybeden şehitler anıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör dua etti.

Programda 15 Temmuz darbe girişiminin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i anlatan sinevizyon gösterisi de yer aldı.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu yaptığı konuşmada, vatanın ve milletin bekası, huzuru ve güveni için canını feda eden bütün şehitleri bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile 81 ilin valisiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Zorluoğlu, "O toplantıda söz sırası İzmir ve Elazığ'a gelince Sayın Cumhurbaşkanımız şehidimiz Fethi Sekin'i andılar ve şunu ifade ettiler. Şehidimiz Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ile telefonda görüştüklerini ve Rabia hanımın vakur duruşunun kendisini çok etkilediğini ifade ettiler ve tekrar ona selamlarımı iletmemi istediler." dedi.

Zorluoğlu, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir ve binlerce isimsiz kahramanın nasıl memleketin birliği ve beraberliği için mücadele edip, milli iradenin ayaklar altına alınmasına engel olmuşlarsa bir benzerini İzmir'de şehit polis memuru Fethi Sekin ortaya koyduğunu dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin sadece seçilmiş hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim değil dışarıda planlanmış içeride uygulamaya konulmuş ve ülkeyi işgale hazır hale getirmeye yönelik bir girişim olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten Allah muhafaza bu girişim başarılı olsaydı, Ömer Halisdemirler ve burada ismini sayamayacağım binlerce kahraman orada yüreklerini ve canlarını ortaya koymasalardı Allah muhafaza bugün bizim durumumuz da yakın komşularımızdan farklı olmayacaktı. Bu nedenle bir kez daha bütün milletimizi kutluyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu milletin kahramanları bitmez, bu milletin Ömer Halisdemirleri bitmez, bu milletin Eyüp Oğuzları, Hüseyin Göralları, Fethi Sekinleri bitmez. Allah tekrar hepsinden razı olsun."

"Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybeden tüm şehitler ile bugüne kadar terör saldırıları sonucunda hayatını kaybetmiş bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diledi.



"Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu." diyen Halisdemir, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı esnasında hainlere geçit vermeyerek canı pahasına büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şükran ve minnetle andığını dile getirdi.

Şehidin ailesine ve yakınlarına sabırlar dileyen Halisdemir, "Oğlum Ömerime ithaf edilen sözdeki gibi, 'Babacım hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.' diyen Ömerler, Fethiler ile dolu bu ülke. Hainler, alçaklar hiçbir zaman o kirli emellerinize ve amaçlarınıza ulaşamayacaksınız." dedi.Daha sonra Vali Zorluoğlu, Halisdemir'e Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verdi.

Programa AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, eski AK Parti milletvekili Necati Çetinkaya, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, siyasi partilerin il başkanları, şehit yakınları, STK temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile gazeteciler katıldı.