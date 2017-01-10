İZMİR(AA) - AK Parti Urla ilçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Urla'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilici, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



Bilici, parti ayrımı yapmayan objektif basın mensuplarının desteği ile Türkiye için el birliği ile çalışmaları gerektiğini belirterek, "Basın mensupları hepimizin ortak sesidir. Sizler gazetecilik mesleğini gönülden yapıyorsunuz. Hepimizin amacı Urla'yı daha iyi konumda görmek ve bu amaçla çalışmak. Bu sebeple sadece bu özel günde değil zaman zaman yine bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmak isteriz." diye konuştu.



Etkinliğin sonunda Bilici basın mensuplarına buket takdim ederek teşekkür etti.