TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Türkiye bir anayasa yapım sürecine girerken, böyle bir süreci yaşarken, basın özgürlüğünün önemi bir kez daha çok fazla öne çıkıyor." dedi.



Hamzaçebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, PMD Başkanı Göksel Bozkurt ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.



PMD'ye bugün yoğun bir ziyaret trafiğinin yaşandığını anımsatan Hamzaçebi, "İnşallah bu derneğe gösterilen bu yoğun ilgi gazetecilik mesleğine, basına gösterilir ve bunlar sonuçlarını verir, Türkiye özgür gazeteciliğe kavuşur. Türkiye'nin buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.



Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye bir anayasa yapım sürecine girerken, böyle bir süreci yaşarken, basın özgürlüğünün önemi bir kez daha çok fazla öne çıkıyor. Basın özgürlüğü demek, iletişim özgürlüğü, bireyin haber alma özgürlüğü demektir. Bunlar bütün uluslararası sözleşmelere konu olmuştur. Bizim anayasalarımızda çok uzun yıllardan bu yana vardır. Ama öyle olduğu halde Türkiye'de bugün basın özgür değildir. Maalesef böyle bir tabloyu yaşıyoruz. Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz ama çalışan gazeteciler kadar belki onlardan daha fazla çalışmayan, çalışamayan, çalışmak istediği halde çalışamayan gazeteci vardır. Bunları Türkiye'nin aşması gerekir. Siyaset kurumunun başta Hükümet olmak üzere bu sorunu aşması gerekir."



Anayasa değişikliği yaşayan Türkiye'nin, basın özgürlüğü konusunda bir sorununun olmaması gerektiğini dile getiren Hamzaçebi, ancak uluslararası istatistiklerin ve endekslerin öyle söylemediğini kaydetti.



Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksinde, Türkiye'nin 113 ülke arasında 109. sırada, temel haklar kategorisinde ise 99. sırada yer aldığını anımsatan Hamzaçebi, "Bu, kabul edilemez bir sıradır. Türkiye buna layık değildir, süratle buradan çıkmak zorundadır. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. İnanıyorum ki Türkiye bugünleri, bu süreci mutlaka yakalayacaktır." diye konuştu.