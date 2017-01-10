AK Parti MKYK Üyesi Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Milletvekili Köseoğlu, toplumların aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde kilit rol oynayan gazetecilerin, ülkedeki fikir ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde de etkin bir role sahip olduğunu ifade etti.



Türk medyasının, özellikle 15 Temmuz gecesinde, karanlık ve şer odaklara karşı dik ve kararlı bir şekilde milli iradenin yanında yer aldığını vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:



"15 Temmuz gecesinde yerli ve milli bir duruş sergileyen kıymetli basın mensuplarımız, yaptıkları yayınlarla halkımızın kurtuluş mücadelesini başlatmasına vesile olmuştur. Mesai kavramını unutup gece-gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle mesleklerini icra etmeye çalışan bütün medya mensubu kardeşlerimi bu vesile ile ayrıca takdir ve tebrik ediyorum. Özellikle Trabzon'umuzun kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif rol oynayan tüm kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızın şahsında da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."