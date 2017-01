Bilecik Valisi Süleyman Elban, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ulusal ve yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi.





Vali Elban, Polisevi'nde Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seviye Beyli, gazete sahipleri ve çalışan gazeteciler ile ajans temsilcilerinin katıldığı programda, gazetecilerin günlerini kutlayarak, il geneli yapılması planlanan çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.



Yeni Bilecik Devlet Hastanesi ihalesinin yapıldığını ve mart ayı içerisinde yer tesliminin gerçekleşeceğini anlatan Elban, şunları kaydetti:



"Bilecik'i Bursa'ya bağlayacak Bilecik-Yenişehir karayolu çalışmaları iki ayrı şantiyede devam ediyor. Çalışmaların biri Bilecik'te köprülü kavşak diğeri ise Yenişehir yolu üzerinde bulunuyor. Yıl sonu gelmeden 17-18 kilometrelik bölümü tamamlamak istiyoruz. Hükümet konağının ve diğer kurumların bir arada olduğu kampüs oluşturmak istiyoruz. Mevcut restore ettiğimiz hükümet konağı tarihi ve manevi değeri olan bir bina olarak kalacak. Bilecik'in tanıtımı konusunda başta sosyal medya olmak üzere onun tarzında tanıtım çalışmaları yapacağız. Ankara, İstanbul, Antalya ve Konya gibi birçok belediye ile görüşmeler gerçekleştirdik. Çanakkale'ye yapılan turlar gibi Bilecik'e de tur yapmalarını istedik. Tur kapsamında Bilecik ve ilçelerimizdeki tarihi mekanlar ziyaret ettirilecek. Turizm ile ilgili gelen ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak doyurucu faaliyetler yapmayı planlıyoruz."



Elban, insanların Bilecik'e geldiklerinde "Diriliş Ertuğrul" dizisini yaşamak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"Oradaki gibi at ve ok görmek istiyorlar. Çalışmalara başladık ve at çiftliği kuracağız. Ertuğrul Gazi Türbesi etrafında mimari bir düzenleme yapacağız. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliklerini renklendirmeye çalışıyoruz. 3 gün boyunca dolu dolu etkinlikler yapacağız. Karakucak güreşi ve cirit gibi farklı etkinlikler düzenlenecek. Yörük çadırlarında yörüklerimiz, kültürlerini sergilerken, bilimsel sohbetlere de yer vereceğiz."