Darende Kaymakamı Ali Türk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Darende Haber Gazetesi'ni ziyaret etti.



Kaymakam Türk, ziyarette yaptığı konuşmada, basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.



Bu çerçevede kurumlarla bireyler arasında bilgi, haber akışını sağlayan basın, demokrasinin korunmasında da önemli bir görev üstlendiğini aktaran Türk, şunları ifade etti:



"Basın, bireylerin yaşadıkları toplumun geleceği ile ilgili hususlarda etkin rol üstlenmelerini sağlamakta, böylelikle de demokratik hak ve özgürlüklerin daha geniş bir alanda kullanımında etkili bir araçtır. Halkı bilgilendiren, kamuoyu oluşmasını sağlayan basının, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini ifa etmesi, objektif ve doğru haber yapması demokrasimiz açısından da büyük önem arz etmektedir."



Darende Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayhan İşcen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı zaman da 10 Ocak İdareciler Günü olması dolayısıyla Kaymakam Ali Türk'ün idareciler gününü kutladı.