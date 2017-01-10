Tire'de ilçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçedeki basın kuruluşlarını ziyaret etti.



Basın kuruluşlarına ziyaret gerçekleştiren Kiremitçi, gazetecilerin halkın sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarıyla yerine getirdiğini ve mesleğin zor şartlarına rağmen üstün bir çaba ile topluma hizmet ettiğini belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Kiremitçi, konuşmasının sonunda gazetecilere kalem hediye etti.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan ve beraberindeki heyet de basın kuruluşlarına yaptıkları ziyarette, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Ünalan, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş, tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş¸ devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.



Ünalan'a ziyarette, AK Parti Tire İlçe Teşkilatı Halkla İlişkiler Başkanı Ali Kurtça, AK Parti Tire Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Feza Çeltikcoğlu ile Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı İlkay Onar eşlik etti.



Öte yandan, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek de 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Çiçek, mesajında, "İlçemizde ve ülkemizde tarafsız ve doğru haberi, fedakarca bizlere ulaştırmak için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Doğru ve objektif haber için mesai mefhumu gözetmeksizin canı pahasına çalışıp haber üreten tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.