Ünye Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret etti.



Ünye Yunus Emre İlkokulu 4-B Sınıf Öğretmeni Bahri Yıldırım, öğrencileriyle birlikte Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk'ü ziyaret etti.



Yıldırım, basın çalışanlarının yaptığı haberlerle kamuoyunu aydınlattığını dile getirerek, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



"Ünye'de basının bir arada olduğu ve temsil edildiği yer olarak derneğinizi ziyaret etmek istedik." diyen Yıldırım, "Hem 10 Ocak Gazeteciler Gününüzü kutlamak, hem de basın sektörü ile ilgili merak ettiğimiz şeyleri sizlere sorarak paylaşmak istedik." dedi.



Öztürk ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere basın mensuplarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Gazetecilerin topluma doğru ve güvenilir bilgiyi aktarmak için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:



"Gazetecilik mesleği çok beğenerek, isteyerek, arzulayarak yaptığım bir meslek. Size de tavsiyem hangi meslek olursa olsun severek yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Ünye'de 1 günlük, 8 haftalık, 4 tane 15 günde bir yayınlanan gazete, 4 radyo ve şu an yayında olmayan 1 televizyon ve 1 dergimiz var. Ünye'de yazarı-çizeri, muhabiri ile yaklaşık 100 kişi basınla ilgileniyor."



Öğrenciler, gazetecilik mesleğine ilişkin merak ettikleri soruları Ali Öztürk'e sorarak bilgi aldıktan sonra, yerel gazetenin hazırlanışı ve baskı yapıldığı bölümleri gezdi.