Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) bürosunu ziyaret etti.



Ziyarette, gazeteciler gününü kutlayan öğrenciler, Yozgat AA Büro Temsilcisi Ömer Ertuğrul'a gazetecilik mesleği hakkında sorular sordu.



Ertuğrul, öğrencilerin sorularına cevap vererek AA'nın habercilik anlayışı ve tarihi hakkında bilgi verdi.



Kısa süre sohbet edildikten sonra öğrenciler, Ertuğrul'a kalem hediye etti.



Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli ve üyeleri de AA bürosunu ziyaret etti.