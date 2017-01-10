Basın İlan Kurumu (BİK) Aydın Şube Müdürü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Aydın Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.



AGC Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan BİK Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, basın mensuplarının zorlu bir görevi yerine getirdiğini söyledi.



Basın İlan Kurumu olarak, basın mensuplarıyla sürekli iç içe olduklarını aktaran Uluçamlıbel, "Hem gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlayalım hem de cemiyetimize iade-i ziyaret yapalım istedik. Hep birlikte, ortak projelerle Aydın'ı gazetecilik anlamında, sektörel anlamda daha iyi yere taşımak için gayret göstereceğiz. Aydın, zaten gazetecilik anlamında iyi bir noktada. İnşallah bundan sonra daha iyi yerde olacaktır." diye konuştu.



Şener de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Toplumdaki okuma alışkanlığının artmasına bağlı olarak gazete okunma oranının da artacağını ifade eden Şener, Basın İlan Kurumunun gazetelerin ve gazetecilerin gelişimine katkı sağladığını kaydetti.