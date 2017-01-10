Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Pınarbaşı mesajında, gazetecilerin, zor ve meşakkatli mesleğini mesai gözetmeksizin büyük bir özveriyle yaptığını kaydetti.



Gazetecilerin kamu adına çalışan, halkı doğru bilgilerle aydınlatma görevini yerine getiren kişiler olduğunu belirten Pınarbaşı açıklamasında şunlara yer verdi:



"Bu onurlu görevi bazen canlarını hiçe sayarak yerine getirme gayreti içinde olan, halkı bilgilendirmede etkin rol üstlenen, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla çalışan tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum. Ayrıca vefat etmiş tüm gazetecilere de Allah'tan rahmet diliyorum."