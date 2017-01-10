Darende Kaymakamı Ali Türk ve Belediye Başkanı Süleyman Eser, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Darende Kaymakamı Ali Türk, makamında kabul ettiği gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Gazetecilerle bir süre sohbet eden Türk, gazetecilerin her birinin aslında bir kamu görevi yaptığını söyledi.



Gazetecilik mesleğinin çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğuna vurgu yapan Türk, şunları söyledi:



"Günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler.



Basın etiği çerçevesinde objektif olarak toplumsal görevlerini yerine getirmeye çalışan basın çalışanlarımızın gününü kutlayarak, sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum."



Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de makamında bir süre ağırladığı gazetecilerle öğlen yemekte bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Eser, "Gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi, kamuoyunun haber alma hakkı ile doğrudan ilişkilidir. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek hususunda özveri ile görev yapan muhabir ve gazetecilerimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Memleket meselelerini kendi meseleleriymiş gibi gören ve bu konuda olumlu çalışma sarf eden gazeteciler, toplumun aynası ve görünmeyen kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.



Gazeteciler de aynı zaman da 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Kaymakam Türk ve Belediye Başkanı Eser'in idareciler gününü kutladı.