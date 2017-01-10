10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.



İbn-i Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Eroğlu, soğuk bir havada sıcak bir ortamda basın mensupları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Tokat'taki tüm çalışan gazetecilerin gününü kutladığını belirten Eroğlu, "Yıllardan beri bu camiaya emek vermiş tüm değerli gazetecilerimize selam olsun. Yine ebediyete intikal eden emektar gazetecilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazetecilik deyince tarafsız, adil, şeffaf, objektiflik aklımıza geliyor. Belli bir süredir iç içeyiz beraberiz sizlerden gördüğümüz hassasiyeti ve verdiğiniz gayretlerinizden dolayı da bir kez daha teşekkür ederim." diye konuştu.



Eroğlu, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.