AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, Başkan Yardımcısı Ercan Aras, Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel, Gençlik Kolları Başkanı Metin Akkuş ve Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, Anadolu Ajansı Iğdır Bürosu'nu ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Tutulmaz ve beraberindekiler, AA çalışanlarından bölgede sürdürülen haber çalışmaları hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti.



İl Başkanı Tutulmaz, bir ülkede demokrasileri, barış ve huzur ortamını güçlendiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet eden bir basının varlığı olduğunu söyledi.



Gazetecilerin, en zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirmeye çalışmakta olduğunu ifade eden Tutulmaz şunları söyledi:



"Demokratik kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan medyamızın, milletimizi doğru bilgilendirmenin yanı sıra, birlik ve beraberliğimizi koruması, meselelerimizin suhuletle çözülmesine katkı sağlaması noktasında yapıcı rol üstlenmesi elbette mümkündür.



Bu açıdan medya çalışanlarımız, karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları büyük önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile tarafsız ve ahlaklı rol üstlenmeye devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın çalışan gazeteciler gününü kutluyor, başarılar diliyorum."