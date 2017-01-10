Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Memiş, mesajında, gazeteciliğin, kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlamak, toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, ülkesinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sunmak gibi önemli bir misyonu olduğunu belirtti.



Basının değer ve öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:



"Kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren gazetecilerimizi ve tüm basın çalışanlarımızın çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren devletinin ve milletinin yanında yer alan gazetecilerin ve basın yayın organlarının bu hain darbe girişiminin başarısız olmasında ne kadar etkili olduğuna hep birlikte şahit olduk. Sadece 15 Temmuz'da değil, öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen terör saldırılarının arka planında yatan gerçekleri deşifre etme ve kamuoyunu doğru bilinçlendirme noktasında da gazetecilerimizin üstlendiği görev çok büyüktür."