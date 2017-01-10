HÜDA-PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Anadolu Ajansı Bitlis bürosunu ziyaret etti.



Ziyaretinde Gül'e Gençlik Kolları Başkanı Vedat Dayan ile parti üyeleri eşlik etti.



Basın mensuplarının zor şartlar altında görevlerini ifa ettiğini belirten Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



AA Bitlis Büro muhabiri Şener Toktaş, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Gül ve beraberindeki heyete teşekkür etti.