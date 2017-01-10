Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Doğruer, Sakız Adası Sosyal Tesislerinde bir araya geldiği basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



Basın mensuplarının halkın haber alma özgürlüğü için fedakarca görev yaptığını ifade eden Doğruer, şunları kaydetti:



"Darbeye milletimizle birlikte karşı duran medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir. Dayanışma günü olarak kutladığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramında çözüm bekleyen sorunların çözümü temennisiyle tüm gazetecilerin gününü kutlar hepinizle güzel haberlerde buluşmak dileğiyle esenlikler dilerim."



Belediyenin 2016 yılında hayata geçirdiği projelerini de anlatan Doğruer, gazetecilere gün anısına paket takdim etti.