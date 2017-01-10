Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın çalışanlarıyla bir araya geldi.



Basın mensuplarıyla bir cafede bir araya gelen Çoban, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, aileleriyle nice yıllara sağlık, mutluluk ve başarıyla ulaşmalarını temenni etti.





Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinde üstün gayret gösteren basın camiasının, tarafsız, objektif ve demokratik tavırlarıyla Türkiye ve Afyonkarahisar'a her daim büyük katkıda bulunduklarına dikkat çeken Çoban, şöyle konuştu:



"15 Temmuz'da ülkemiz hain bir darbe girişimine maruz kaldı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlarda toplanıldı, nöbetler tutuldu. Daha öncede yapmış olduğum açıklamada darbenin önlenmesinde üç tane kahraman var demiştim. Bir tanesi elbette bu darbeye karşı göğsünü siper eden halkımız. Halkımız gerçekten büyük bir direniş gösterdi. İkincisi darbeye katılmayan emniyet ve silahlı kuvvetlerimiz, büyük bir üstünlük gösterdi. Üçüncü olarak ise şunu söylemiştim; gazetelerimiz, internet medyamız, televizyonlarımız, darbe teşebbüsü anlaşılır, anlaşılmaz Hükümeti sevsinler, sevmesinler, mevcut Hükümetle araları iyi olsun, olmasın, demokrasiden yana tavır koydular. Gerçekten bu tam bir kırılma noktasıydı. Eğer gazetelerimiz, internet medyamız, televizyon kanallarımız, bırakın darbenin yanında yer almayı, bir an tarafsız dahi olsalardı gerçekten sonuçlar çok farklı olabilirdi. Bu bakımdan demokrasinin sahiplenmesinde de basın yayın hayatımız, yani sizler, sizleri çalıştıran televizyonlar ve gazeteler çok büyük bir ülke sevgisi ortaya koydular. Buradan hepsini saygıyla anıyorum, hepsine şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum."