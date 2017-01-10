AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Delican, mesajında, basının demokrasinin en önemli güçlerinden biri olduğunu ve toplumun aydınlanması ile bir ülkenin gelişip büyümesinde büyük pay sahibi olduğunu belirtti.



Delican, gazetecilik mesleğinin büyük sorumluluğu olan yüce mesleklerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İnsanların huzur ve refahında, bir ülkenin ilerlemesinde, siyasetçiler kadar etkin olan basın dünyasının ve çalışanlarının önemini kritik dönemeçlerde daha da iyi görüyoruz. Öyle ki basının kullandığı dil, gazetecinin bakış açısı, işini ele alma biçimi; toplumu birleştirebildiği gibi, kutuplaştırabiliyor da. Bizim dileğimiz, bu ulvi mesleği yapanların, meslek gereklerini yerine getirirken, toplumu bir arada tutacak, farklılıkları zenginlik görecek, vatanın çıkarlarını gözetecek bakış açısını terk etmemesidir. Özellikle de yaşadığımız bu türlü zorlu süreçlerde gazeteci arkadaşlarımızın hassasiyeti belirleyici hatta bazen kurtarıcıdır. Gecesini gündüzüne katarak toplumu aydınlatmak için alanda olan muhabir arkadaşlarım ve yönetici kadrolarında görev yapan tüm gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirmesi, hayatlarının kolaylaştırılması içinse üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Böyle günlerin hayatımızda büyük önem taşıyan dinamiklerin hatırlandığı, sorumluluklarımızın tazelendiği günler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mesaisi olmayan, büyük özveri isteyen bu mesleği edinmiş, aklı ve gönlü ile mesleğini kendisine yaşam biçimi haline getirmiş tüm gazetecilerin gününü kutluyor, çalışmakta olan gazetecilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum."