Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Hayri Erten ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Erten, "Toplum sorunlarının kamuoyuna duyurulması, toplumsal sıkıntıların çözümünde büyük rol oynayan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Ülkemizin şu günlerde geçtiği sıkıntılı günlerde toplumsal bütünlüğümüze katkılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.



AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Özer ise basının, demokrasinin olmazsa olmazından biri olduğunu belirterek, "Zorlu şartlarda bile yerine getirdikleri görevleri ile bağımsız ve tarafsız olarak önemli bir görevi ifa eden basın mensupları, ülkemizin ve şehrimizin gelişmesine ve tanıtılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesile ile tüm gazetecilerimizin ve basın yayın kuruluşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.