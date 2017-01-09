Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Koçak, mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, önemli ve etkin bir kamuoyu denetim aracı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.



Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanmasının iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkün olacağını belirten Koçak, "Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde de basının çok önemli bir görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Koçak, "Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı basınımızın, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Basının ulaştığı bu seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir." ifadelerini kullandı.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ise demokrasinin, özgürlüğün, temel hak ve hürriyetlerin, güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisinin gazetecilik mesleğinin güçlü olmasına bağlı olduğunu belirterek, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak tanımlanan basının, yaşanan olaylar karşısında bilgilendirme sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.



Basının, haber ve görüşlerin yaygınlaştırılması ve kanaatlerin oluşturulması noktasında çok önemli bir konuma ve hayati bir göreve sahip olduğunu vurgulayan Erdem, "Bu önemli görevi hakkıyla yerine getirebilmek için de zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin emek vermektedirler. Basın çalışanlarımızın milli ve manevi değerlerden ödün vermeden gösterdikleri emek ve gayret, özellikle 15 Temmuz sürecinde alçak darbe kalkışmasına karşı, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması takdire şayandır." diye konuştu.



Erdem, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarının rahmetle andığını belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını dile getirdi.



Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak için mücadele veren tüm emekçi gazetecilerin zor şartlar altında çalıştığını söyledi.



Özakcan, "Aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde halka ulaştırmak gibi bir kamu görevi yapan basınımızın özgürce hareket etmeleri gerektiği inancımla tüm gazetecilerin maddi ve manevi olarak daha medeni şartlarda görevlerini yapabilmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.