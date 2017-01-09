Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Coş, mesajında, bir ülkede demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden bir basının olduğunu belirtti.



Coş, basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurunun sağlamlığı ve demokrasinin güçlenmesi açısından oldukça önem arz ettiğini bildirdi.



Özellikle 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbe teşebbüsünün önlenmesinde, basın ve yayın kuruluşlarımızın oynadığı rol, hür basının toplum için ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini ifade eden Vali Coş, "Hain FETÖ teröristlerinin devletimize, milletimize, milli iradeye, birliğimize, bütünlüğümüze karşı devletten gasp ettikleri silahlarla canice giriştikleri vahşi, kanlı saldırılara karşı göğsünü siper eden aziz milletimizin cesareti ve kahramanlığına hep beraber şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Coş, güçlü basın kuruluşları güçlü demokrasinin tesisini sağlama noktasında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.



Coş, mesajında şunları kaydetti:



"Basın meslek ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm basın-yayın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, iyiye, doğruya, güzele, barışa ulaşmak için, insanlığa hizmet etmek için çalışıp normal yaşam ve görevi başında ebediyete intikal eden kıymetli basın çalışanlarımızı da şükranla ve rahmetle anıyor, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü' kutluyorum."