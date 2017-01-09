Malatya Valisi Mustafa Toprak, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Vali Toprak, mesajında, güçlü ve gelişmiş bir basına sahip olan ülkelerde, demokrasinin sağlam bir zemine yerleştiğini ve sorunsuzca işlediğini görmenin mümkün olduğunu, çünkü bu ülkelerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü bir kuvvet olarak basın ortaya çıktığını belirtti.



Basın olgusunun temelini teşkil eden gazeteciliğin ise halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslek olduğunu aktaran Vali Toprak, şunları kaydetti:



"Birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Şükran ve takdir duygularımla ifade etmek istiyorum ki Türk basını ihanetin tescillendiği 15 Temmuz hain kalkışması sürecinde devletimizin, milletimizin ve milli iradenin safında yer tutarak büyük bir özveriyle görev yapan, hainlerin ve işbirlikçilerinin tespit ve tasfiyesinde devletimizin görevlilerine yardımcı olup halkımızı aydınlatan, meydanlarda dalgalanan al bayrağımızın gölgesinde halkımızla bütünleşip Türk milletinin bir, iri ve diri olduğunu okyanus ötelerinin sinsi suratlarına bir tokat gibi çarpan önemli bir güçtür. Bu gücün değerli bir parçası olan Malatya yerel basını ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının elini de güçlendirmiş, muhterem halkımıza daha iyi hizmetler sunabilmemiz için bizlere farklı bakış açıları kazandırmıştır."



Toprak, çevresinde olup bitenlerin vatandaşlara doğru ve objektif bir biçimde yansıtılması, halkın düşünce ve taleplerinin yöneticilere duyurulması, ülkenin içinde bulunduğu sorunların ve bu sorunların çözümlerinin görüşülüp değerlendirilmesi, yönetim mekanizmasının kamuoyu adına denetlenmesi gibi önemli görevlerin basının sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Bu anlamda halkın 'bilme, öğrenme, haber alma' haklarını muhterem Malatya halkı adına kullanan yerel basınımız, ulusal basınımızın ilimizdeki yüksek hacimli kaynağıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Basın camiasının aynı zamanda halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi-turistik değerlerinin tanıtımına destek oldukları yöreye saygın bir konum kazandırmak, halkımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli bir görevi daha vardır ki kayısının başkentinde hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layığı ile yerine getirdiğini müşahade etmekteyim. Şehrini bilen, şehrinin ruhunu okuyan, değerlerinin muhafazasını vazife kabul eden bir basın gücüne sahip olduğu için Malatya'mızın çok şanslı bir il olduğunu belirtmek istiyorum. İlimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, aziz milletimizin gözü kulağı, vicdanının sesi ve devletimizle arasındaki köprü olan, ilkeli, tarafsız, cefakar gazetecilerimizin gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim."