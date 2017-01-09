Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Gümrükçüoğlu, mesajında, basın mensuplarının, halk adına görev yaparken zamanından ve ailesinden fedakarlıkta bulunarak, adeta kamu görevlisi gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.



Şeffaf ve demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğuna işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Basın çalışanları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri gelince canını ortaya koyarak görev yaparken sorunlarının çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları, görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak önemli adımlardır. Basının görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmaması ve kişi haklarına saygıyı asla ihmal etmemesi gerekmektedir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Trabzon basını günümüze kadar basın ilkelerini her zaman ön planda tutarak kamuoyunu bilgilendirdiği gibi bundan sonra da aynı anlayıştan asla ödün vermeyecektir."