Vali İbrahim Taşyapan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Taşyapan, mesajında, kamuoyunu hızlı ve doğru şekilde bilgilendirerek, toplumun haber alma ihtiyacını gidermeyi amaçlayan gazetecilerin türlü zorluklara rağmen görevlerini gönüllülük esası, özveri ve gayretle ifa etmeye çalışan önemli bir meslek grubunun üyeleri olduğunu belirtti.



Kendi içinde meslek ilkeleri bulunan gazeteciliğin hukuk kurallarına bağlı, tarafsız, özel yaşama ve kişilerin haklarına saygılı şekilde yürütüldüğünde, toplum üzerinde tartışılmayacak ve azımsanmayacak oranda etki bırakabildiğini aktaran Taşyapan, şunları belirtti:



"Son örneğini 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında yaşayarak gördüğümüz bu etki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan olmak üzere, milletin kendi iradesine sahip çıkma davetlerinin kısa sürede ülke geneline yayılmasıyla bir kez daha kanıtlanmıştır. Devletinin ve milletinin yanında yer alan vatansever gazetecilerimiz ve bağlı bulundukları medya organları, bir parçası oldukları millete yönelen tehdidin başarıyla savuşturulmasında kilit rollerden birini üstlenmiş ve üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getirmişlerdir."



Taşyapan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.