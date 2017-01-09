AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, basın çalışanlarının bu zorlu görevi yerine getirirken maddi ve manevi birçok güçlükle karşılaştığını belirtti.



Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, çağdaş ve demokratik bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarından olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:



"Habere ve bilgi kaynağına hızlıca ulaşma, elde ettiği bilgi ve haberleri kamuoyuna, okurlara ya da izleyicilere tarafsızca sunma işini üstlenen medya çalışanları, farkındalık, kamuoyu ve gündem oluşturabilme yönleriyle de çok önemli bir mesleğin uygulayıcılarıdır. Medya çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki çabaları takdire şayandır. Şüphesiz bu zorlu görevi yerine getirirken, maddi ve manevi birçok güçlükle karşılaşmakta, mesai kavramından uzak bu mesleği büyük özveri ve emek sarf ederek yürütmektedir. Böylesine zor ve meşakkatli bir mesleğin mensubu olan yazılı ve görsel medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum."