Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kantarcı, mesajında, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu belirtti.



Basın özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınarak düzenlendiğini aktaran Kantarcı, şunları kaydetti:



"Çünkü, basın özgürlüğü kavramı aslında tek tek bireylerin haber alma haklarının birleşmesinden meydana gelen kamunun en dokunulmaz haklarından birisidir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına saygılı bir medyanın bireylerin doğru olarak aldığı haberlerin milletin kalp ve akıl süzgecinden geçtikten sonra milli iradenin oluşumunda, ortak milli duyguların aktarılmasında, toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Görevlerini yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, yaz-kış demeden halkı bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu nedenle gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."