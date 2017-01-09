Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Haktankaçmaz, mesajında, Kırıkkale'nin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm yollarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.



Basın mensuplarının yorum ve görüşleri kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şunları kaydetti:



"Milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları demokrasinin en büyük güvencesidir. Milli iradeye vurulmak istenilen 15 Temmuz kalkışmasında milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın mensuplarımızı her türlü övgüyü hakketmektedir. Çalışmalarımızda büyük destek aldığımız basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarınızda başarılar diliyor tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."