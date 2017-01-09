HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, zor şartlarda çalışan gazetecilerin alın terinin karşılığının verilmediğini belirterek, "HAK-İŞ'e bağlı Medya-İş sendikamız kuruldu ve diğer sendikalara alternatif oluşturuldu. Bu arkadaşlarımızın gayretiyle başkalarının göremediğini, arkadaşlarımız görmüş olacak." dedi.



HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Fatih'teki bir otelde toplantı düzenledi.



Toplantıda AA muhabirine açıklama yapan Şişman, gazetecilerin çalışma şartlarını düzenleyen ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Yasa'nın 1961 yılında yürürlüğe girdiği 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak, gazetecilerin gününü tebrik etti.



Sendikacılarla gazetecilerin her zaman iç içe olduğunu anlatan Şişman, "Birkaç yıldan beri, bugünü kutluyoruz. Bugün gazeteciler için özel bir etkinlik düzenledik. Gazetecilerle sendikacı arkadaşlarımızı tanıştırmak istedik. Gazeteciler, zor günde, dar günde, sıkıntılı günlerde halkın iletişimini sağlayan, halkın haber alabilme hakkını onlara ulaştıran arkadaşlarımız. Sendikacılar da çalışanların haklarını aramaya, onları zor ve dar günlerde temsil etmeye çalışan kurumlar. Böyle bir günde bu iki tarafı tanıştırmak istedik." diye konuştu.



Şişman, demokrasinin vazgeçilmez birer aktörü olan basın organlarının toplumun gözü, kulağı, aynası ve sesi konumunda olduğuna vurgu yaparak, medyanın, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olduğununu söyledi.



Basın sektöründe sendikasızlığa dikkati çeken Şişman, şöyle devam etti:



"Basında sendikasızlaşma, sendikasızlaştırma durumu var. Aslında medyada bu çalışma, 1961'de başladı. 1971'de 212 sayılı yasayla gazetecilerin hakları koruma altına alınmış. O günden bugüne kadar medyada 3 günlük sürede hızlı bir organizasyonla sendikalaşma olmuş. Genelde o günlere baktığımızda 9 medya patronu ve sahibi bazı hakları kırpmak, vermemek üzere birleşmişler. O günden bugüne kadar bazı haklar verilmiş gözükse de çalışanların, özellikle gazetecilerin maalesef bu zor şartlarda çalışmalarının ve alın terinin karşılığı verilmiyor. HAK-İŞ'e bağlı Medya-İş sendikamız kuruldu ve diğer sendikalara alternatif oluşturuldu. Bu arkadaşlarımızın gayretiyle başkalarının göremediğini arkadaşlarımız görmüş olacak. Onların tespit edemediğini, bizim arkadaşlarımız tespit edecek. Böylelikle basın çalışanlarımızın, hakları korunmuş olacak ve yeni haklar elde edilecek."



Şişman, milletin ve memleketin beraberliği için toplumun tüm kesim ve örgütlerini, sağduyu içerisinde birlikte hareket etmeye davet ederek, herkesi emeğe ve insan haklarına sahip çıkmaya çağırdı.



Toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Torumtay, konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ile gazeteciler katıldı.