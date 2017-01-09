AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve Karaman Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Baloğlu, mesajında, basının halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesi olduğuna dikkati çekerek, "Gazetecilik, günümüzün en fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir, . Birçok zorluğa göğüs gererek ve canla başla çalışarak kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde muazzam bir emek vermektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin ve basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevleri başında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



Karaman Milletvekili Şeker de, basının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu vurguladı.



Basının, demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sağladığını belirten Şeker, şunları kaydetti:



"Basın, yaşanan olaylar ve gelişmelerle ilgili olarak etik ilkeler çerçevesinde halkımızı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmektedir. Yapılan yanlışlıkları, aksaklıkları ve güzel işleri ortaya koyarak toplumun aydınlatılması ve olumsuzlukları sorgulayarak kamu yararını ilgilendiren konularda kamuoyu oluşturulması gibi çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum."