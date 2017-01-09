AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Balta, mesajında, gazetecinin ilettiği her haber ve bilginin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Sizler, Trabzonumuzda kamuoyunun gözü kulağı olmuş, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri doğru algılayıp yorumlayarak okuyucusuna aktarmak suretiyle, bu anlamda toplumumuzun sesi olma görevini üstleniyorsunuz." ifadelerine yer verdi.



Güç bir ortamda, zor çalışma koşullarında, iletişim özgürlüğünün korunması, demokrasinin işletilmesi, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında gösterilen emeğe saygı duyduğuna değinen Balta, şunları kaydetti:



"21. yüzyılın yükselen değerleri arasında ilk sıralarda 'Medya ve iletişim' yer almaktadır. Bu bağlamda basının sorumluluğu ve omuzlarındaki yük, geçmiş yıllara göre çok daha fazladır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarıyla donanmış bir medyanın, toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Son yıllarda yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etkinlik alanı oldukça arttı. Doğru ve tarafsız habercilik anlayışı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve güçlenen demokrasisine özgür ve özgüvenli basının katkısı çok büyüktür."