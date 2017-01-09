Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte gazetecileri ödüllendirdi.



Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, Ceyhan Öğretmenevi'nde yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü kutladı ve şehitlere rahmet dileğinde bulundu.



Gazetecilerin çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade eden Esendemir, medyanın desteklenmesi gerektiğini belirtti.



Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ise Türkiye'de yaşatılan kaos ortamında gazetecilere düşen vazifenin önemine değindi.



Ülkeye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Bir tek vatanımız var. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Kemal Atatürk'ün önderliğinde çizilmiş olan Misak-ı Milli sınırlarımızdır. Hep beraber ona sahip çıkmak ve milli bilinci dinç tutmak bizlerin ve tüm gazetecilerin görevidir." dedi.



Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Menderes Demir ve Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Özer de konuşmasında gazetecilerin gününü kutladı.



Konuşmaların ardından ilçenin tanıtımına katkıda bulunan gazetecilere ödülleri verildi.