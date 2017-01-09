Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Yavuz, mesajında, gazeteciliğin halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını almasında önemli bir görevi üstlendiğini belirtti.



Gazetecilik mesleğinin meşakkatli olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:



"Doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlar elde etmeye yönlendirmektedir. Görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmaması, meslek etiğine uyması, kişi haklarına ve özel hayata özen göstermesi, devletimizin menfaatlerini gözeterek yayın yapması, bireylerin doğru haber alma ve bilgi edinmelerini sağlaması, gazeteciliğin en önemli sorumluluklarındandır. "