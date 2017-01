Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve Diriliş Başkanları Karabük İl Başkanı Ramazan Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akay, mesajında, demokratik toplumun en temel dinamiklerinden biri olan zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile çalışan, vatandaşların gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkını sağlayan, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışını başarıyla yerine getiren vefakar gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü teşkilat adına kutladığını belirtti.



Akay, bu vesileyle görevini yaparken hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andığını, görevleri başındaki basın camiasının güzide mensuplarına başarılar dilediğini ifade etti.



AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar



Saylar da mesajında, basının, toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesinde, birlik, beraberlik, kardeşlik, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.



Gazeteciliğin, fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Saylar, şunları ifade etti:



"Gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler göstermiş ve ülkemizde saygın bir yere sahiptir. Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak olan medya, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bir anlamda basınımız, bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir. Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı anlamda etkileşime bağlı olarak taşıyan ve aktaran yine basın mensuplarımızdır. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız bir şekilde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu vesileyle, ilkeli, tarafsız, güvenilir yayınlarıyla kamuoyunun güçlü ve gür sesi olan, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aile yaşantılarında mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim."



Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy



Aksoy ise gazeteciliğin mesleğinin ve gazete çalışanlarının, vatandaşların doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın artırılması yolunda çok önemli bir kamusal görevi ifa ettiklerini vurguladı.



Demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olan basının aynı zamanda kamu menfaatlerinin de göz önünde bulundurulması gereken, kamu adına denetim ve oto kontrol gibi kavramların Türkiye'de gelişmesine öncülük eden oldukça önemli bir meslek olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:



"Değerli basın mensuplarımız, ülkemizin her karış toprağında, gerek yerelde gerekse ulusal anlamda toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmaktadır. Mesleki olarak yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, doğrunun peşinde gitmekten ve değerli vatandaşlarımızın doğru bir şekilde haberlere ulaşmasını sağlamaktan vazgeçmeden, tüm özverileriyle çalışmaktadırlar. Bizler de basın mensuplarımızla karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içinde her zaman aynı yolda yürüyerek, Safranbolu'muza hizmet etme çabası içindeyiz. Bu yolda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz."



Diriliş Başkanları Karabük İl Başkanı Oktay



Oktay da her yıl Türkiye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığını belirtti.



Toplumlara yerel, ulusal ve uluslararası çapta, haber ve bilgi akışı sağlayan, milletin sesi olma görevini üstlenen, bağımsız basının, onurlu, ilkeli, cesur ve tarafsız basının güzide çalışanlarının tarafsız yayın anlayışı içinde zor görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının demokrasinin ve milletin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayan Oktay, şunları aktardı:



"Basın ve gazete çalışanları çok güç şartlarda zaman zaman hayatlarını dahi riske atarak, habere ulaşmak ve topladığı haberleri en doğru, tarafsız, güvenilir, objektif ve en hızlı şekilde halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Çağımızın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin halkımıza bilgi akışı sağlamak gibi bir misyonu bulunmaktadır. Basın özgürlüğünün ve basın çalışanlarının haklarının korunması kadar, bu özgürlüğün istismar edilmemesi, doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme gibi ilkelerde basın çalışanlarımız açısından vazgeçilmez ilkeler olmalıdır. Bundan sonraki süreçte de aynı katkının devam edeceğine olan inancımızda tamdır. Yoğun bilgi akışının olduğu günümüzde ifade özgürlüğü yalnızca temel bir hak ve iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda toplumsal işlevi dolayısıyla da önem kazanmaktadır."