10 Numaraya Faycal Fajr

Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un, Fas Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusu Faycal Fajr ile ilgilendiği ve teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun satılmasına kulübünün de sıcak baktığı, Trabzonspor'un oyuncu için 2 milyon Euro'luk teklifle Deportivo'nun kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takımında forma giyen Faycal, çıktığı 2 karşılaşmada 2 asist yaparken, Deportivo La Coruna forması ile bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gunebakis