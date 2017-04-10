- 10 Nisan Polis Haftasında evlilik sürprizi



HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenine evlilik sürprizi damgasını vurdu.

Yüksekova Selahaddin Eyyübü Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ülkemizde hiçbir olayın tesadüf olmadığını belirterek, "82'lerde 'kominizim gelecek' dediler, bir baktık kominizim gitti. PKK terör örgütü geldi, o da bitiyor. 10 yıl önce DEAŞ diye bir örgüt yoktu, ama şimdi DEAŞ diye bir örgüt çıktı. O da bitecek. 15 Temmuz'u tesadüfen yapmadılar. Bu ülke sürekli şeytan taşlasın. Ama hizmet yapmasın. 2023'te ülkemiz çok farklı bir ülke olacak ve dünyaya meydan okuyacak bir ülke olacaktır. Güvenlik kuvvetlerimiz tüm olumsuzluklara rağmen terörün her türlüsünün kökünü kazıdı. Bir kaç yıl öncesi birileri hendek kazıyordu. Benim insanlarım camiye, okula ve işine gitmesin diye, Allah'a şükür benim ülkemin yiğit evlatları hiçbir tanesini sağ bırakmayacak şekilde ve hiçbir insanımızın kılığına zarar gelmeyecek şekilde davrandı. Tüm emniyet ve jandarmamıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu da, polisin başarısının vatandaşın vermiş olduğu desteğe bağlı olduğunu belirterek, "Bu desteği artırabilmek için, polis halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkarma ve vatandaşlarımızla gönül köprüsü kurma gayreti içerisindeyiz. Şunu iyi bilinmesini isterim ki, vatandaşımızın desteği olduğu müddetçe kimse ama hiç kimse huzuru bozmayacaktır. Yüksekova polisi, gece gündüz demeden vatandaşının hizmetindedir ve gerekirse bu uğurda canını bile feda edecektir" diye konuştu.

Şiirlerin de okunduğu programda sunuculuk yapan ve polis kıyafetleri giyen Gazi İlköğretim Okulu öğretmeni Ufuk Önsol, meslektaşı Rükiye Kapun'a konukların huzurda evlenme teklifinde bulundu. Kapun, sürpriz evlenme teklifine yüksek sesle 'evet' diyerek kabul etti. Bunun üzerine Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı ve beraberindekiler sahneye çıkarak öğretmenleri tebrik etti.

Program, Gazi İlköğretim Okulu öğrencilerinin yaptığı resimlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle son buldu.

(MSA-Y)