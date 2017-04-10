Van'ın Başkale ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.



Başkale İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ve beraberindeki polisler, İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Engin Kahraman'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Abdulselam Öztürk, "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü kutlarım" dedi.



Emniyet Müdürü Metin, ziyaretlerinin ardından Başkale Belediyesi önünde nöbet tutan polislerin gününü kutladı. - VAN