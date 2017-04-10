Van'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.



Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Van Valisi İbrahim Taşyapan, polis teşkilatının cumhuriyetten önce var olduğunu belirtti. Polis teşkilatının; Osmanlıdan bugüne kadar geldiğini ve bu süreç içerisinde değişik isimlerle isimlendirildiğini, ancak misyonu ve görevi hiçbir zaman değişmeyen bir teşkilat olduğuna vurgu yapan Taşyapan, "Toplumlar için en önemli konu güvenlik ve emniyettir. Toplum içerisinde yaşayan insanlar, kendilerini güvende hissetmedikleri zaman o toplumda hiçbir faaliyet gerçekleşmez. Ekonomik, kültürel ve ticari faaliyetler, hep bu güvenlik şemsiyesinin altında gelişir. Güvenlik aynı zamanda bir şemsiyedir. Herkesin kapısına bir polis, herkesin başına bir asker dikerek güvenliği sağlayamayız. Güvenlik genel bir şemsiyedir. Bunu sağlamak için ülkelerde kanunlar, nizamlar çıkarılır. Bu kanunların, nizamların uygulanmasına yönelik olarak da teşkilatlar kurulur. Türk devletinde de yüzyıllardan beri gelen teşkilatlarımız var. Şehir merkezlerinde, yoğun yerleşim yerlerinde görev yapan teşkilatımız da polis teşkilatıdır" dedi.



Polis teşkilatının son yıllarda gerek nicelik gerekse nitelik olarak çok ileri seviyelere geldiğini ifade eden Vali Taşyapan, "Polis teşkilatımız; gerek yetişmiş insan gücü, gerek kabiliyetleri ve gerek branşlaşmasıyla bugün ülkemizin gözbebeği bir teşkilat haline gelmiştir. Şehir merkezlerimizin hepsinde örgütlenmiş, bütün ilçelerde de teşkilatlarını kurmuş bir yapıdır. Burada hem suçun önlenmesi, hem suçluların takibi hem de suçluların adalet önüne çıkarılması görevleri; gerek istihbarat, gerekse terörle mücadele konularında da yetkin bir seviyeye gelmiş bir teşkilattır. Son aylarda jandarma teşkilatımızın da doğrudan İçişlerine Bakanlığına bağlanmasıyla kırsalda jandarma, merkezde de polisimiz olmak üzere güvenlik birimlerimiz tam anlamıyla halkın güvenliğini sağlamak, suçu ve suçluyu önlemek, suç işleyeni de adaletin önüne çıkarılma görevini en iyi şekilde yürütmektedir. Bölgemizdeki mücadelelerde de polisimiz, jandarmamız ve askerlerimizin işbirliği ile büyük başarılar elde ettiğimizi hep beraber görmekteyiz. Burada şehitler, gaziler de verdik. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu teşkilatlarımızın 15 Temmuz hain kalkışmasında da ne büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar gösterdiğini hep beraber toplum olarak şahit olduk. İyi ki bu teşkilatlara sahibiz. Ben bu duygularla bu teşkilatlara gönül veren bütün emniyet teşkilatı mensuplarımızın bayramlarını kutluyorum" şeklinde konuştu.



İki Nisan Polisevi'nde düzenlenen resepsiyon ile devam eden tören, Tuşba Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - VAN