10 Nisan Polis Haftası

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 172. yıldönümünü ve Polis Haftası, Mersin'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.



Etkinlikler kapsamında, Akbelen Mezarlığı Mersin Şehitliğinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, müdür yardımcıları, il protokolü, emniyet personeli, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katıldığı şehitlik ziyaretinde, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.



Şehit mezarları başında dua eden Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve beraberindekiler, acılı ailelere sabır diledi. - MERSİN