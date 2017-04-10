10 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi

TÜRKİYE'NİN, GURURU TÜRKMENİSTAN'DAKİ OLİMPİYAT TESİSLERİ



Polimeks adlı müteahhit firma, 2010'da başladığı Aşkabat 2017 5'inci Asya Oyunları için inşaa ettiği Olimpiyat tesislerini 7 ay önce teslim etti. Devasa tesislerin içine birde havaray inşaa eden polimeks ayrıca Kenti yeni baştan yaratmış, Toplu konutlar, hastahane, sosyal tesisler yollar, kaldırımların inşaasında hep polimeks imzası var. 3 ortağın Türkmenistan hikayesi ise çok enteresan olaylarla dolu. Ortaklardan Erol Tabanca, dudak uçuklatan tesislerin 5 milyar dolara mal olduğunu, paranın yüzde 72'sini Türkiye'ye gönderdiklerini, sadeceortaya çıkan eserden dolayı kuülu ve gururlu olduğunu söylüyor



SAMSUN İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIR



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da 15-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyat oyunları için herşeyin hazır olduğunu bir-iki rötüş ile tesislerin hazır hale geleceğini söyledi. Samsun Stadı, Yaşar Doğu ve Okçuluk salonu ile İşitme engelllerin oyunların için özel olarak düzenlenecek binası hazır. Samsun büyükşehir belediye Başkanı Yusjuf Ziya Yılmaz'da, Olimpiyat köyü ile, kalyınacak otellerin arasında hafif tramvayn hizmete girdiği söyledi. Tramvay'ın esas hedefi Çarşamba havalimanından, Olimpiyat köyüne kadar uzanan mesafade yolcu taşıyacak olması.



FENERBAHÇE"DE BAHAR ÇİÇEKLERİ



Akhisar önünde zorlanmasına rağmen, karşılaşmayı kazanıp, 2-4'cü olmayı hedefleyen, Türkiye Kupası'na gözünü diken Fenerbahçe'de en büyük eksiklik seyirci. Akhisar maçını da 10 binin altında taraftar izledi. Saraçoğlu'na 7549 izleyici gelebildi.



BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ LYON'DA



Perşembe günü deplasmanda Lyon ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçını yapacak olyan Siyah-Beşyazlılar haz ırlakrını hız kesmeden devam ediyor. Ev sahibi ekibin kendi evinde, lig'in zayıf ekiplerinden Lorient'e 4-f mağlup olması ise futbolcuların umurunda değil. "Lyon'u biliyoruz. Bu yenilen Lyon, Perşembe günü karşılaşağımız Lyon değil" diyorlar...



SÜPER LİG



20.00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray



20.00 Kasımpaşa - Konyaspor



TT 1.LİG



15.30 Altınordu - Gaziantep B.Ş.



18.30 Elazığspor - Sivasspor



BASKETBOL



17.00 Galatasaray - İstanbul Bşb.



BİLYONER KADINLAR LİGİ



16.30 Hatay Bsb. - Galatasaray



BEŞİKTAŞ



17.00 Siyah Beyazlılarda Lyon maçı hazırlıkları devam edecek



19.30 Divan Kurulu Başkan adaylarından Tefik Yamantürk üyelere yemek verecek



FENERBAHÇE



Galatasaray derbisinin hazırlıkları başlayacak.



ADANASPOR'DA HOCASIZ KALDI



Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etti.Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi niyetle ve kalbiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.



JUDO'DA BİRİ ALTIN BEŞ MADALYA GELDİ



Judoda 2017 Antalya Grand Prix müsabakaları 5 sıkletteyapılan madalya mücadeleleriyle sona erdi. Müsabakalar sonunda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.



VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ



13.00 Sarıyer BLD- Nilüfer BLD.



15.00 İdmanocağı-Seramiksan



EFELER LİGİ



15.00 MSK Urfa-Tokat Belediye Plevne



17.00 Afyon BLD. Yüntaş-Beşiktaş