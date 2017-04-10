10 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi
TÜRKİYE'NİN, GURURU TÜRKMENİSTAN'DAKİ OLİMPİYAT TESİSLERİPolimeks adlı müteahhit firma, 2010'da başladığı Aşkabat 2017 5'inci Asya Oyunları için inşaa ettiği Olimpiyat tesislerini 7 ay önce teslim etti.
TÜRKİYE'NİN, GURURU TÜRKMENİSTAN'DAKİ OLİMPİYAT TESİSLERİ
Polimeks adlı müteahhit firma, 2010'da başladığı Aşkabat 2017 5'inci Asya Oyunları için inşaa ettiği Olimpiyat tesislerini 7 ay önce teslim etti. Devasa tesislerin içine birde havaray inşaa eden polimeks ayrıca Kenti yeni baştan yaratmış, Toplu konutlar, hastahane, sosyal tesisler yollar, kaldırımların inşaasında hep polimeks imzası var. 3 ortağın Türkmenistan hikayesi ise çok enteresan olaylarla dolu. Ortaklardan Erol Tabanca, dudak uçuklatan tesislerin 5 milyar dolara mal olduğunu, paranın yüzde 72'sini Türkiye'ye gönderdiklerini, sadeceortaya çıkan eserden dolayı kuülu ve gururlu olduğunu söylüyor
SAMSUN İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIR
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da 15-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyat oyunları için herşeyin hazır olduğunu bir-iki rötüş ile tesislerin hazır hale geleceğini söyledi. Samsun Stadı, Yaşar Doğu ve Okçuluk salonu ile İşitme engelllerin oyunların için özel olarak düzenlenecek binası hazır. Samsun büyükşehir belediye Başkanı Yusjuf Ziya Yılmaz'da, Olimpiyat köyü ile, kalyınacak otellerin arasında hafif tramvayn hizmete girdiği söyledi. Tramvay'ın esas hedefi Çarşamba havalimanından, Olimpiyat köyüne kadar uzanan mesafade yolcu taşıyacak olması.
FENERBAHÇE"DE BAHAR ÇİÇEKLERİ
Akhisar önünde zorlanmasına rağmen, karşılaşmayı kazanıp, 2-4'cü olmayı hedefleyen, Türkiye Kupası'na gözünü diken Fenerbahçe'de en büyük eksiklik seyirci. Akhisar maçını da 10 binin altında taraftar izledi. Saraçoğlu'na 7549 izleyici gelebildi.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ LYON'DA
Perşembe günü deplasmanda Lyon ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçını yapacak olyan Siyah-Beşyazlılar haz ırlakrını hız kesmeden devam ediyor. Ev sahibi ekibin kendi evinde, lig'in zayıf ekiplerinden Lorient'e 4-f mağlup olması ise futbolcuların umurunda değil. "Lyon'u biliyoruz. Bu yenilen Lyon, Perşembe günü karşılaşağımız Lyon değil" diyorlar...
SÜPER LİG
20.00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor
TT 1.LİG
15.30 Altınordu - Gaziantep B.Ş.
18.30 Elazığspor - Sivasspor
BASKETBOL
17.00 Galatasaray - İstanbul Bşb.
BİLYONER KADINLAR LİGİ
16.30 Hatay Bsb. - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah Beyazlılarda Lyon maçı hazırlıkları devam edecek
19.30 Divan Kurulu Başkan adaylarından Tefik Yamantürk üyelere yemek verecek
FENERBAHÇE
Galatasaray derbisinin hazırlıkları başlayacak.
ADANASPOR'DA HOCASIZ KALDI
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etti.Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi niyetle ve kalbiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.
JUDO'DA BİRİ ALTIN BEŞ MADALYA GELDİ
Judoda 2017 Antalya Grand Prix müsabakaları 5 sıkletteyapılan madalya mücadeleleriyle sona erdi. Müsabakalar sonunda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Sarıyer BLD- Nilüfer BLD.
15.00 İdmanocağı-Seramiksan
EFELER LİGİ
15.00 MSK Urfa-Tokat Belediye Plevne
17.00 Afyon BLD. Yüntaş-Beşiktaş