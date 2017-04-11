10 Nisan 2017 Haberleri

10 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

10 Nisan 2017 Haberleri

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Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Emmanuel Adebayor, Sarı Kırmızılılar
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