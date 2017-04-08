10 Milyar Lira Sermayeli Eximbank Hedef Büyüttü
İhracatı destek kapsamında sermayesi 10 milyar liraya çıkarılan Türk Eximbank, Kredi Garanti Fonu ile işbirliğiyle bu yıl yeni atılımlar yapacak.
İhracatı destek kapsamında sermayesi 10 milyar liraya çıkarılan Türk Eximbank, Kredi Garanti Fonu ile işbirliğiyle bu yıl yeni atılımlar yapacak.
Kaynak: Dunya.com
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