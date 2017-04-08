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10 Milyar Lira Sermayeli Eximbank Hedef Büyüttü
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10 Milyar Lira Sermayeli Eximbank Hedef Büyüttü

İhracatı destek kapsamında sermayesi 10 milyar liraya çıkarılan Türk Eximbank, Kredi Garanti Fonu ile işbirliğiyle bu yıl yeni atılımlar yapacak.

10 Milyar Lira Sermayeli Eximbank Hedef Büyüttü

İhracatı destek kapsamında sermayesi 10 milyar liraya çıkarılan Türk Eximbank, Kredi Garanti Fonu ile işbirliğiyle bu yıl yeni atılımlar yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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