10 metrelik yükseklikten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde babasıyla birlikte gittiği bir inşaat firmasının bahçesindeki 10 metrelik setten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Valiliğinde memur olarak çalışan Osman Ariç (34), 3 yaşındaki kızı Cemre Melahat Ariç ile birlikte bir yapı marketten yaptığı alışverişin ardından satın aldığı inşaat malzemelerini otomobiline yüklemeye çalıştığı sırada, minik Cemre bir anda korkuluk boşluğunun bulunduğu noktadan aşağı düştü. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Ege Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki Cemre Melahat Ariç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minik kızın cenazesi Yenimahalle Fatih Camii'nde Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun tarafından kıldırılan ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristanı'nda yüzlerce vatandaşın gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede anne 28 yaşındaki Anne Fatma ve baba Osman Andiç gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, eşi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülçin Nazlı, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.