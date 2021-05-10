10 Mayıs tatil mi 2021? 10 Mayıs ne günü? 10,11, 12 Mayıs resmi tatil mi?

10 Mayıs tatil mi 2021? 10 Mayıs ne günü? 10,11, 12 Mayıs resmi tatil mi? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bayram haftası geldi çattı. Ramazan Bayramı tatilinin başlayacak olması nedeniyle gözler kamu kurumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinl sayılacak. Bu noktada, Ramazan Bayramı tatili hangi gün? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mayıs (Bugün) resmi tatil mi 2021? Bugün banka, vergi daireleri, PTT açık mı?

9 günlük bayram tatili haberleri ardından gözler bir kez daha Ramazan Bayramı ve tatil takvimine çevrildi. Bu yılın takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe'ye denk geliyor ancak bazı çalışanlar 10-11-12 Mayıs'ta da tatil yapacak. Peki, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden kimler faydalanacak? Ramazan Bayramı tatilinin başlayacak olması nedeniyle gözler kamu kurumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinl sayılacak. Bu noktada, Ramazan Bayramı tatili hangi gün? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mayıs (Bugün) resmi tatil mi 2021? Ramazan Bayramı tatili hangi gün? Bugün banka, vergi daireleri, PTT açık mı? İşte merak edilenler!

10 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

10 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

" Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

ADLİYELER AÇIK MI?

Mahkemelerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar muaf olacak.

NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar da muaf olacak.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Türkiye Barolar Birliği (TBB)'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3 ve 15 Mayıs'ta yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş,aylık,ücret ödemelerinin salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve rahat bir biçimde yapılabilmesi amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından banka şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı belirlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." denildi.

Daha önce yayınlanan genelgeye göre ise, 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile burada çalışanlar muaf sayılacak.

10 MAYIS BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

10 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık olacak ve çalışacak.