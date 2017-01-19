10. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Başkanı Galya Frayman Molinas, şirketlerde kadınların yer almasının önemine değinerek, "Kadınlara yapılan yatırım aslında geleceğe yapılan yatırımdır." dedi.



Molinas, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 10. Kurumsal Yönetim Zirvesinin "Yönetimde Kadın" başlıklı panelinde konuştu.



Şirketlerdeki çeşitliliğin önemine değinen Molinas, şirketlerde en üst kademeden en alta kadar kadınların da bulunması gerektiğini bildirdi.



Molinas, iki sene önce kendisinin liderlik takımında yer alan 10 kişiden sadece 1'inin erkek olduğunu kaydederek, "Aslında bu da iyi birşey değil. Sadece kadın da olmamalı. Yaş, yetenek, cinsiyet anlamında çeşitlilik çok güzel bir pozitif enerji katıyor kuruma." diye konuştu.



Bu ekibin zamanla farklı yerlerde ve şirketlerde görev aldığını ifade eden Molinas, şu anda ekibindeki kadın-erkek ağırlığının yüzde 50'ye yüzde 50 olduğunu aktardı.



Molinas, daha önce belirledikleri vizyon doğrultusunda şirketin üst yönetiminde kadınların oranının yüzde 50 olmasını hedeflediklerini hatırlatarak, kadınlara üst yönetimlerde yer veren yöneticileri ödüllendirdiklerini söyledi.



"Yeni nesli cezbetmek için kadına yatırım yapılmalı"



Molinas, bir araştırmaya göre yönetim kurulunda kadınların sayısının birden fazla olduğunda etkilerinin arttığını belirterek, kadınların etkinliğini artırmak için önce sayılarını artırmak gerektiğini bildirdi. Kadınlara yapılan yatırımın aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu kaydeden Molinas, "Kadına yapacağınız yatırım yeni nesli cezbedip cezbedemeyeceğinizi gösteriyor." ifadesini kullandı.



Molinas, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için iyi hikayeleri, örnekleri daha fazla ön plana çıkarmaları gerektiğini dile getirerek, bu noktada medyaya da görev düştüğünü aktardı.